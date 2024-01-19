最新美股行情，道瓊漲201.94點或0.54%，收37,468.61點。NASDAQ漲200.03點或1.35%，收15,055.65點。S&P500漲41.73點或0.88%，收4,780.94點。費城半導體更是大漲136.57點或3.36%，收4,206.52點，接近2023年12月歷史新高位置。

全球最大晶圓代工廠台積電預估，由於人工智慧AI使用的高階晶片需求暢旺，故2024年營收成長率將超過20%，台積電ADR股價飆升約10%，盤後續漲約0.32%。

股價盤中一度創歷史新高的晶片大廠NVIDIA，是美股交易量最大的一檔，成交金額至少有240億美元。NVIDIA最後收漲1.88%，盤後續漲0.48%。同時，競爭對手AMD也創下歷史新高，收漲1.56%，盤後續漲0.37%。

美國銀行BofA把投資評等從中性上修至買進後，蘋果股價大漲3.26%，但盤後卻小跌0.14%。因此，標普500指數的IT類股大漲2.03%，指數也重寫歷史新高。

在標普500其它類股方面上漲者居多，除了IT外，通訊服務漲1.38%，工業漲1.34%，原物料漲0.39%，金融也漲0.23%。不過，受到美國WTI油價走低影響，標普500的能源族群也跌0.22%。至於跟利率連動性較大的房地產與公用事業，則依序下跌0.61%與1.05%。

美國資產管理公司Longbow表示，市場愈來愈不確定聯準會是否會在3月開始降息，如果不降息的話怎麼辦，故資金運用也變得較保守。根據CME集團FedWatch Tool，認為3月降息1碼，也就是25個基本點的可能性為56%，不過，1個月前卻是超過80%。

Bostic表示，如果未來幾個月有足夠的數據，能證明美國通膨的下降幅度超乎預期的話，願意提早降息的時間點。這位亞特蘭大聯邦準備銀行行長，先前曾預測過，2024下半年若開始降息是合宜的。