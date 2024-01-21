日職讀賣巨人20日發布春訓名單，外野手秋廣優人被排入一軍，但他犯了總教練阿部慎之助的大忌，差點連二軍都進不去。原因是秋廣優人幾次遲到，讓阿部大為不滿。阿部說：「我原本想把他降到三軍，他在頒獎典禮遲到、球團活動遲到，某人該買個特大號的鬧鐘給他。遲到是最令人失去信任的行為。」阿部慎之助是捕手出身的總教練，今年才44歲。

今年21歲的秋廣優人身高達到200公分，並列為日職史上最高的球員。這種身高通常是投手了，他高中時代確實也能投到時速144公里，不過還是轉為全職打者。他是左打者，被左投剋制是他的主要問題，去年開季二軍，中途升上一軍，出賽121場繳出0.273打擊率、0.720攻擊指數。

秋廣的巨人隊友阿部劍友亦是身高200公分，阿部劍友是投手，還有前巨人投手馬場正平也是200公分。馬場正平只打了很短時間的職棒就轉行職業摔角，即是有名的「巨人馬場」，馬場在摔角界的登錄身高為209公分。

日職歷來最有名的「遲刻魔」是松井秀喜，經常睡過頭，但他是全壘打王所以沒人敢怎樣。松井後來到美職大聯盟也沒改掉壞毛病，2009年世界大賽G2他比全隊集合時間晚到30分鐘，結果轟出致勝全壘打，最後洋基摘冠，松井獲選世界大賽MVP。