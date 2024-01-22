摩根士丹利前執行長高曼(James Gorman)發表了令人鼓舞的言論，意外地指歐洲銀行業的光明未來。但問題是：我們是否真的即將見證歐洲銀行業復興，還是這只是一種黑暗中的猜測。

歐洲銀行業目前仍面臨著複雜的經濟形勢，歐洲經濟現在仍不是最具活力的，例如淨息差已達到頂峰；歐洲央行(ECB)和英國央行(BoE)預計在今年某個時間點開始降息；此外對銀行壞帳的擔憂日益上升，並且企業和個人借款者的財務健康仍有風險。

然而新一波的股東回報率的提高，歐洲銀行的股票估值可能會提高，這給歐洲帶來一線希望。

過去10年來，美國銀行的派息率一直高於歐洲銀行同業，而如今，歐洲終於開始迎頭趕上。歐洲銀行自2021年以來以令人印象深刻的比例分配股息和股票回購，潛在穩定在80%比例左右，超過歷史正常水準40%。

而更強勁的獲利和監管單位的放行，將歐洲銀行的股息和回購推向新高，從2021年的900億歐元飆升至2023年的1210億歐元。考量歐洲在傳統上偏好於派息而非回購，這種轉變的意義重大。

在這種謹慎樂觀的氣氛中，某些歐洲銀行即將蓄勢待發。例如瑞銀在收購瑞士信貸(Credit Suisse)之後，預計其派息將大幅增加。同樣的，去年股價表現搶眼的義大利裕信銀行(UniCredit)將繼續提高效率。其它例如荷蘭ING集團、匯豐、勞埃德(Lloyds)銀行和愛爾蘭大型銀行也可能進一步效仿，大舉派息。

要形成這種動能，歐洲銀行業需要的不僅僅是幾個獨特的投資，還需要美國大型資產管理公司的信心。隨著2024年的展開，這些自今年初以來已經跑贏摩根士丹利的歐洲銀行，有機會維持此一動能，並實現分析師的預期。

同時之間，歐央行長拉加德為2024年勾勒了一幅略顯模糊的圖景，並沒有預測經濟會回歸「正常」或「常態」(norality)，她在世界經濟論壇強調了後疫情時期消費、貿易和通膨的挑戰，她暗示了一種不確定的未來，這與我們所知的「常態」不同。

儘管歐洲銀行業面臨著嚴峻的經濟形勢，但已顯示出復甦的跡象。隨著股東回報率的改善、監管單位的轉變，和銀行適應力的提升，這些銀行或許正在實現高曼的預言。此外有一件事是確定的，即歐洲銀行業沒有出現惡化情形。