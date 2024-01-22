藝人陶晶瑩、李李仁夫妻和友人2022年共同創立品牌「辣杯杯」，曾創下百貨街開業三天就完售，但去年八月約滿退出百貨公司，轉往線上銷售；近日傳出辣杯杯股東有意見分歧，陶晶瑩夫妻與劉姓股東雙方互告，法院判決陶晶瑩夫婦公司敗訴判賠315萬，陶晶瑩已準備年終資遣費給員工，李李仁也在社群發聲護妻。

李李仁22日於社群發文，提到辣杯杯是他和陶晶瑩在家吃飯聊起才有創立想法，剛開始覺得沒有經驗所以找了開設食品公司的劉姓商人，和從事室內設計的朋友加入，「做一陣子，我們發現辣杯杯的成本居高不下！因為一半以上的食材都是跟朋友公司進貨的！原來跟朋友做生意要被先賺一手！」

李李仁表示劉姓商人是食品公司總經理，同時也是辣杯杯董事長，公司決定股東都無法插手，所以後來決定開股東會換董事長，這個過程中劉姓商人一直阻擋、不給印章、扣廠商、員工薪資，陶晶瑩還先匯款補洞。對此李李仁直言：「如果跟朋友做生意是這樣不誠懇的話，那請對方退出也很正常！但對方居然認為辣杯杯是他們創造的品牌，我聽到也是傻了！生意在賠錢的狀況下，要先被賺一手，請你退出，你又耍賴，我也是沒看過這種人！」李李仁最後呼籲如果有和對方做生意的人需要注意，並喊話陶晶瑩「老婆！辛苦了！」

李李仁講述品牌內幕。（圖／ 李李仁facebook）

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