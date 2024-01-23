中國大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。路透提問，在日內瓦的外交官稱，中國在聯合國日內瓦辦事處遊說其他國家，讚揚中國的人權紀錄。對此，汪文斌強調，中方始終按照聯合國人權理事會的規則程序，做好參加國別人權審議的相關工作。

汪文斌表示，國別人權審議是各國在聯合國框架內就人權問題進行平等、坦誠交流，開展建設性對話與合作的重要平台。中國奉行以人民為中心的人權理念，堅持人民幸福生活是最大的人權，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業取得歷史性成就，人民的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

汪文斌指出，中國政府高度重視本輪的審議工作，將本著坦誠、開放態度參加審議，同各方交流互鑒、共同進步，希望各方都能遵循國別人權審議機制建設性、非政治化等原則參與審議。

「針對你提到的問題，我還想強調一點，中方始終按照聯合國人權理事會的規則程序，做好參加國別人權審議的相關工作。」汪文斌稱。