琟娜Verna推出首張EP《量子幹嘛糾纏》。（谷優娛樂提供）

歌壇新人琟娜Verna推出首張個人創作EP《量子幹嘛糾纏》，日前拍攝新歌〈量子幹嘛糾纏〉MV，她與團隊赴在陽明山擎天崗取景，當天穿著高跟鞋在爛土上狂跳，十分敬業。

她說：「在凹凸不平的濕草地穿細跟高跟鞋跳舞真的瘋狂，因為幾乎都是用前腳版在撐整個身體，不然高跟鞋細跟插進土裡，再來鞋底超硬。」事後也直呼：「擎天崗的那part絕對是大魔王。」

她光是在擎天崗就跳了近40遍，回家後換來足底筋膜炎整整一個禮拜，她苦笑但無悔稱：「是一份難忘的禮物。」但她在〈量子幹嘛糾纏〉的聲音表現被製作人讚：「很像Ariana Grande。」

被問唱到〈量子幹嘛糾纏〉這首歌時，心中跳出的第一個感覺？琟娜 Verna笑說：「覺得好神奇，我文組的命，從沒想過我這個人能跟物理有連結。」又打趣說：「也許嚴云農老師是被作詞給耽誤的物理學家吧。」她又說為了了解「量子糾纏」真的有去爬文研究，但自認沒「理工腦」的自己有看沒有懂，無奈大笑：「查完等於零耶。」但她認真發問團隊，細品出〈量子幹嘛糾纏〉可以從感情擴大到世間萬物之情，「而我很願意、甚至享受這些關係的糾纏」，更表示這些關係帶自己的一定有歡喜、快樂，也有生氣、難過，琟娜Verna拍胸脯豪氣說：「但現在的我已經敢愛敢恨，一切隨時奉陪。」