77歲資深藝人康凱今（24）日出席中華民國關懷演藝人員基金會聯歡餐會，他突自爆被檢調傳喚，要在下午2點30分左右前往地檢署做筆錄，無奈表示：「我覺得很奇怪，莫名其妙要調查我，從台中地檢署寄來的，要我去台北地檢署做筆錄。」

康凱表示，因之前跟朋友買酒，有加入一個金門的群組，這次會被傳喚，疑似是群組內有本屆總統候選人賴清德的介紹影片，被當作散播選舉訊息的其中一人，才會要親自到地檢署報到。

康凱16歲開始演戲，至今縱橫演藝圈60多年，他強調自己都要演藝人員不要碰政治，「不要碰政治，我們只是想要工作機會，我也很低調的，沒有犯罪」，直言自己至今搞不清楚發生了什麼事，必須到場了解。

至於感情狀況，康凱過去與小28歲的曹雨婷不歡而散，如今不太敢再跟女人相處，「我到現在還在被迫害、糾纏，怕遇到又狠又毒的人，分開就分開，我該給的也給了，她（曹雨婷）滿口謊言」。表示想把生活過好就好，幫忙資深演藝人員爭取工作機會，對於交友保持順其自然的態度。

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