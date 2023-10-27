國民黨立委游毓蘭今質詢時表示，我國在港澳有大量情報行動進行，陸委會應提醒國安部門要更機警。（摘自立法院直播）

民進黨立委趙天麟被爆外遇陸籍女子，外界擔憂恐有國安疑慮。國民黨立委游毓蘭今質詢時表示，我國在港澳有大量情報行動進行，陸委會應提醒國安部門要更機警，陸委會主委邱太三則說，國家機密保護法修正草案上周已通過，裡面就包含涉密人員回國要有申報機制。

游毓蘭關切，陸委會是否有掌握趙天麟案相關情資，邱太三備詢時說，法務部長蔡清祥昨已說明，資料都交由高檢署和調查局做相關的釐清，陸委會也把相關資料交由相關單位，做進一步的確認和了解。

游毓蘭認為，陸委會的警覺性要有，不是只有趙天麟跟陸籍人士交往，行政院副院長鄭文燦也被爆料，邱太三回說，不要以訛傳訛，鄭文燦已經提出告訴，交給司法機關調查。

游毓蘭接著提醒，尤其在港澳，我國大量情報行動在進行，陸委會應該要提醒國安部門，在這部分要機警一點。

邱太三說，上周「國家機密保護法」已經在行政院通過，要送到立法院，裡頭就包括所有涉密的人員到大陸或港澳，回來有申報的機制。

游毓蘭認為，如果鄭文燦可以到立法院備詢公開澄清，應該不是壞事，可以講更清楚。不過行政院長陳建仁回應，慣例沒有這樣；游認為，慣例是可以創造的；陳隨後說道，慣例沒這樣安排，要請立法院來改。

游毓蘭今於國是論壇上也發言指出，通姦除罪化後，已婚的政府官員、民意代表外遇事件頻傳，身為公眾人物，本應有更高的道德標準，卻做出最壞的示範，應該予以嚴厲譴責。

游毓蘭說，如果交往的對象是與個人職權相關，可能有假藉職權或機會性交、猥褻或性騷擾之嫌，最可議的是，過去以性別平等號召支持的執政黨，縱容政要民代踐踏配偶權，反以事涉私領域不宜介入為由，繼續讓他們安坐高位，甚至還繼續升官，這對社會、年輕人又會造成什麼樣的影響？難道民進黨再度執政後的通姦除罪化，只是為了方便政要們偷情？

游毓蘭表示，一室之不治，何以國家天下為。不要輕忽這些外遇緋聞，更何況，執政黨的縱容，讓這些參贊國家重要政策與機敏業務者，極有可能成為被色誘滲透的對象。

游毓蘭說，尤其兩岸關係緊張，對岸謀我日亟，無所不用其極。兩岸互控共諜、台諜時有所聞，接觸機敏資訊的行政官員或立法委員，難道不應提高警覺？

游毓蘭直言，最近發生的個案，至少在2011年間就已和陸籍女子過從甚密，然而過了10多年直到這幾天，親密照遭人爆料後，國安局才表示正在了解案情，難道我國的國安機關，在保防反情報上毫無規畫？

游毓蘭強調，前事不忘，後事之師。希望檢察機關、國安局、調查局等有關單位應該要上緊發條，盡速研擬應處對策。