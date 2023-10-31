民進黨立委趙天麟被爆與陸女婚外情，國民黨日前質疑民進黨主席兼總統參選人賴清德推出的「民主大聯盟」成國安漏洞，民進黨31日反擊，今天適逢榮民節，榮民是我們尊重的對象，但國民黨籍退將卻出現老鼠屎，多名高階退將赴中國大陸交流、聽訓等紀錄及種種離譜訪中事跡，始終不見國民黨制止，國民黨的雙重標準，令人遺憾。

民進黨發言人卓冠廷今日上午偕台中市立委參選人謝志忠及高雄市立委參選人李柏毅召開記者會。謝志忠表示，親中退將不僅透過各種方式到中國大陸交流，還乖乖坐在台下聽訓，例如2016年孫中山誕辰150周年大會聽訓上將，包含空軍司令沈國禎、憲兵司令周仲南、陸軍副司令暨立委吳斯懷，甚至三軍大學校長夏瀛洲更稱，「不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊。」

謝志忠表示，2013年以來台灣退將共有39名退將赴陸交流，甚至有10位親中退將擁有國民黨籍，包含前總政戰部主任許歷農、現任國民黨不分區立委吳斯懷、前國防大學校長夏瀛洲、海軍陸戰隊退役中將鍾家聲、前國防部常務次長羅文山、前聯勤司令部上將司令季麟連、前國防大學校長暨前國民黨副主席陳鎮湘、前國防部副部長王文燮、前國防部長伍世文、前總統府戰略顧問周仲南。 他質疑，國民黨任由這群人去中國參加活動，是不是就是在認同中國？國民黨內已經有賣國立委馬文君，親中退將更是國安大漏洞。

李柏毅表示，國民黨不只退將朝共，還有許多國民黨高層有離譜的訪中事跡，洪秀柱2016年時任國民黨黨主席時與中共總書記習近平會晤與參加論壇；國民黨榮譽主席連戰赴中多次，與習近平會面過四次；國民黨主席朱立倫在2015年赴北京與習近平見面，認同兩岸同屬一中。

李柏毅批評，國民黨對內擋國防阻撓國家發展，在國會殿堂上製造混亂，企圖為中國開後門，還讓高階退將及高層對外赴中交流，成為國安的最大天坑。