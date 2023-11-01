民眾黨提名陸配徐春鶯為不分區立委參選人引發爭議，國安會祕書長顧立雄今天引用「反滲透法」表示，任何政黨要提名不分區立委代表這個政黨參與立委選舉，都有義務和責任進行查證，並揭露她跟中國之間關係，並且接受相關人民檢視她過去的行為言論。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，對於徐春鶯的爭議，顧立雄會前受訪表示，這是政黨政治下責任政治的問題，畢竟中國對我們懷有敵意。

顧立雄援引「反滲透法」指出，它是表示「不放棄以武力併吞台灣」的一個「反滲透法」所定義下的境外敵對勢力，任何政黨要提名不分區立委代表該政黨參與立委選舉，有義務和責任進行查證，並揭露她和中國之間的關係，並且接受相關人民檢視她過去行為和言論，讓人民知道為何要選擇她作為候選人。

對民進黨質疑徐春鶯身份，民眾黨主席柯文哲也以民進黨立委趙天麟婚外情「親中舔中」來反擊，對此，顧立雄表示，趙天麟案已進入司法程序，他也說要配合調查，這部分就由司法進行偵辦，對個案他不適合評論。