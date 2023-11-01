民眾黨提名陸配徐春鶯為不分區立委參選人引發爭議，國安會祕書長顧立雄今天引用「反滲透法」表示，任何政黨要提名不分區立委代表這個政黨參與立委選舉，都有義務和責任進行查證，並揭露她跟中國之間關係，並且接受相關人民檢視她過去的行為言論。
立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，對於徐春鶯的爭議，顧立雄會前受訪表示，這是政黨政治下責任政治的問題，畢竟中國對我們懷有敵意。
顧立雄援引「反滲透法」指出，它是表示「不放棄以武力併吞台灣」的一個「反滲透法」所定義下的境外敵對勢力，任何政黨要提名不分區立委代表該政黨參與立委選舉，有義務和責任進行查證，並揭露她和中國之間的關係，並且接受相關人民檢視她過去行為和言論，讓人民知道為何要選擇她作為候選人。
對民進黨質疑徐春鶯身份，民眾黨主席柯文哲也以民進黨立委趙天麟婚外情「親中舔中」來反擊，對此，顧立雄表示，趙天麟案已進入司法程序，他也說要配合調查，這部分就由司法進行偵辦，對個案他不適合評論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。