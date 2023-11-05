民進黨批扮紅衛兵歌頌毛澤東？ 徐春鶯拿「這影片」反酸：殘忍 @ChinaTimes

民進黨近日對傳出被納入民眾黨不分區立委名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯發動猛攻，網路更流傳，徐圍著紅領巾、高唱共產歌曲歌頌大陸前領導人毛澤東的影片，被指扮成「紅衛兵」，氣得她發聲明駁斥。對此，前主播何啟聖指出，徐春鶯在影片中的打扮，其實是「中國少年先鋒隊」，而非紅衛兵，他狠酸，民進黨連2者都搞不清楚，對大陸的認知只有幼稚園程度，要怎麼制訂兩岸政策？

針對扮紅衛兵的指控，徐春鶯昨（4）日發聲明回應，影片是拍攝於2018年6月，當時有位上海的同鄉姐妹返回台北，她與其他姊妹於是相約聚餐，而正巧，當天是大陸的兒童節，有人就帶來網購的紅領巾，大家就戴上紅領巾唱兒歌。徐春鶯痛批，當時所唱的兒歌是她們讀小學時，大家都琅琅上口的時代歌曲，這只是大家在慶祝兒童節時，喚起兒時的回憶，結果居然就被抹紅，「認同台灣就不能有兒時的回憶嗎？為什麼要那麼殘忍抹紅我們？」

紅衛兵的服飾並沒有紅領巾，而是身著綠色軍衣和帽子、在左臂上佩戴紅色袖章。圖為毛澤東與林彪及紅衛兵的畫面。（本報系資料照片）

紅色領巾是大陸少先隊員的服飾特徵。（圖 / 新華社）

何啟聖昨在臉書發文表示，所謂的紅衛兵，是指在1966年文化大革命期間，受極左思潮影響下成立的群眾組織，他們的典型裝束，是穿著綠色軍裝、戴綠色軍帽，唯2的紅色元素，是左臂上的紅袖標、以及手持的「毛語錄」。至於徐春鶯在影片中圍著的紅領巾，則是「中國少年先鋒隊」的打扮。

何啟聖說明，少年先鋒隊是受前蘇聯的先鋒運動影響，所成立的兒童共產主義組織，成員為6至14歲的少年，幾乎所有小學生都加入少先隊，成員超過1億人，但時至今日，少先隊已轉變為團康活動組織。

何啟聖酸嗆，民進黨連紅衛兵和少先隊都搞不清楚，足證他們對大陸認識的膚淺與無知，這種幼稚園程度般的理解，怎不讓人對其兩岸政策制定，感到憂慮與恐慌？何啟聖也痛批，這種活動幾乎是強制性参加，是大陸人成長過程中的共同記憶，現在卻被指是紅衛兵，民進黨造謠、抹黑的敗行劣跡又再添一樁，「NCC還在裝睡嗎？是否該出手開罰了？」