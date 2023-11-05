中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今日澄清，自己從未加入中國共產黨，甚至連共青團都沒有加入過，但民進黨總統參選人賴清德卻公開指控自己是共產黨員，她直言，政治人物講話要有誠信，請問賴清德要給她什麼交代？對此，賴清德競選辦公室回應，這個問題應該問民眾黨主席柯文哲的競選總幹事黃珊珊。

傳出民眾黨有意將台灣新住民發展協會名譽理事長、陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發無論熱議，近期還傳出徐春鶯曾經加入中國共產黨，她今日秀出自己的中華民國身分證與護照，痛批民進黨口口聲聲說台灣是新住民家鄉，卻殘忍抹紅新住民。

對此，賴清德競總發言人戴瑋姍回應，徐春鶯這個問題不應該是問賴清德，而是應該問柯文哲的總幹事黃珊珊，當時為何在臉書上證實徐本人曾是共產黨黨員；事實上，民眾黨一貫以來的做法，都是將自己的爭議推給別人解釋，這並非負責任的做法。

她指出，徐春鶯自身也被爆出扮紅衛兵又歌頌毛澤東，柯文哲是不是應該要給台灣社會一個交代？