台灣基進11月1日揭露，民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如，今年4月受大陸統戰情蒐單位邀赴「學術交流」還宣傳大陸「惠台措施」，蔡說，台灣基進黨樂當民進黨側翼，不會因攻擊其他理念型小黨而多幾席立委，所謂「狡兔死、走狗烹」，到了投票，民進黨仍喊集中選票，1張票都不會給這種側翼政黨。

針對基進黨港湖區立委參選人吳欣岱開記者會一事，蔡壁如說，「吳欣岱以為這樣就能選上港湖區立委嗎？根本不可能。妳的存在就是分掉高嘉瑜的票，讓妳跟高嘉瑜都選不上。」懷疑吳跟基進黨是臥底的，表面上是民進黨側翼，其實是民進黨最大的敵人。

蔡壁如指出，趙天麟為國防委員會委員，平常公開自己愛老婆愛家庭卻有小三，且還是大陸小三，吳欣岱卻開心護航，完全忽略這是多嚴重的問題，面對民進黨人士前仆後繼地前往大陸交流，卻都悶不吭聲。

蔡壁如說，吳認同趙天麟跟大陸女子長期親密交流，認同「中國鵬」矮化國格去大陸生意交流，卻不認同蔡壁如單純的學術交流？」直指吳是賣力護航民進黨的「親中」人士。

蔡壁如說，台灣每年到大陸經商、旅遊、交流有好幾百萬人，而民進黨總統參選人賴清德曾說，想跟大陸領導人習近平共進晚餐。「基進黨根本就是在打賴清德的臉，如果交流就是統戰，那根本就是在罵賴清德。

蔡壁如指出，奉勸基進黨好好當民進黨側翼就好，建議改回以前的「基進側翼」黨名，認為反正這麼賣力幫民進黨，抹紅蔡壁如，抹紅柯文哲，民進黨也不會讓票的。