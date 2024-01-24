香港信報報導，朱鶴新24日下午在大陸國新辦記者會上指出，外匯便利化的目的是為了服務實體經濟，使經濟回升向好、長期向好的態勢更為穩固，要在統籌高質量發展和高水平安全的基礎上，深化改革、推進便利化進程。

他表示，未來要繼續積極推進跨境貿易和投融資便利化，重點提升對科技創新、中小微企業的覆蓋面。在穩步推進高水平制度型開放上持續用力，穩步擴大跨境貿易投資高水平開放試點，完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。在穩慎扎實推進人民幣國際化上持續用力，聚焦貿易投資便利化、加強本外幣協同、進一步完善跨境人民幣相關政策和基礎設施，更好的滿足境外投資者配置、持有人民幣資產和風險對沖的需要。

此外，要在完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理框架上持續用力。完善跨境資金流動監測和預警響應機制，加強市場溝通和預期引導，保持人民幣匯率基本穩定，強化外匯領域監管全覆蓋，加強跨境人民幣監管，並全力保障外匯儲備資產的安全流動和保值增值。