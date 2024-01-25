農曆春節即將到來，第一銀行特別準備「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」贈送客戶。不單單是本土銀行有準備，就連外商銀行也入境隨俗，像是滙豐(台灣)銀行也特別準備充滿吉祥寓意的發財水與紅包袋，邀請客戶討個好兆頭。

一銀近年推出金庫加持過的「招財米」、「祈福米」及「開運福米」深獲民眾喜愛，今年再特製限量5萬份的「小粉獅富貴米」，嚴選臺灣在地好山好水孕育出的臺東縣關山米，在發放春節招財小禮的同時，也善盡企業社會責任，為臺灣這塊土地盡一份心力。

「小粉獅富貴米」外觀包裝以一銀「小粉獅」及家族成員搭配應景圖騰，象徵龍年躍進富貴門，歡歡喜喜迎好年。接著選定吉日吉時先放入一銀金庫加持，再透過同仁祈願祝福，才將「小粉獅富貴米」送到客戶手中；帶回家後可放在家中財位或辦公桌；另外可將「小粉獅富貴米」放進米缸摻一摻，每天取出一點富貴米與自家米飯一起烹煮食用。

1月25日至2月15日間，只要是一銀存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務(例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP)、完成行動支付(例如：台灣Pay)綁定，且加入一銀Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務(例如：申辦信用卡/申購黃金存摺/基金/e-First智能理財/外匯/開立iLEO數位存款帳戶等)，即可將「小粉獅富貴米」帶回家。

一銀「富貴龍來發財錢母」也已於吉日赴香火鼎盛的「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，至一銀洽辦個人貸款的民眾可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福龍年正財、偏財「龍」總來。

▼圖說：外商銀行也同樣入境隨俗，準備了發財水與紅包袋，要送給客戶討個好兆頭。（圖/滙豐(台灣)銀行提供）

土洋銀行限量發送開運小物！一銀送開運福米及發財錢母 滙豐銀送發財水

滙豐銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來很受客戶喜愛，滙豐銀行特地在全台各分行準備了 4萬8888 瓶發財水（如上圖，滙豐銀行提供），以紅色喜慶的設計，與大家一起招財開運。

滙豐銀行表示，此外，也備有福氣滿滿的紅包袋，以燙金質感設計呈現滙豐銀行的守護神獅子，祝願客戶財運滾滾來。即日起，只要到全台分行辦理業務，便有機會獲得這兩樣超夯的龍年限量招財幸運禮。

此外，因應民眾過年喜歡換新鈔討喜氣，滙豐銀行將於2月1日(四)至2月7 日(三)止，於分行櫃檯備有新鈔供客戶提領。