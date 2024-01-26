●美國勞工部公布，上周（截至1月20日）初次請領失業給付人數周增2.5萬人，為21.4萬人，超出市場預期的20萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.225萬人，周減1500人。截至1月13日止當周，美國續領失業金人數周增2.7萬人，為183.3萬人，超出市場預期的182.3萬人。

●美國商務部公布，在消費者支出、政府支出與民間投資推動下，2023年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為3.3%，雖然較第三季修正後的成長4.9%放緩，但遠超出市場預期的成長2%。第四季個人消費支出（PCE）價格指數上漲2.7%，遠低於2022年同期的漲5.9%。排除食品與能源項目的核心PCE價格指數上漲3.2%，亦低於2022年同期的漲5.1%。美國2023年全年GDP成長2.5%，高於2022年的成長1.9%。

●美國聯邦貿易委員會（FTC）宣布已經發文要求OpenAI、微軟、Alphabet、亞馬遜及Anthropic等科技公司提供資料，以了解生成式AI開發商與雲端服務供應商之間的合夥與投資狀況，以及這些合作對對市場公平競爭可能造成的影響。資料顯示，微軟向OpenAI投資100億美元，Anthropic從成立至今獲亞馬遜和Alphabet分別挹注40億美元和20億美元。

●美國財政部長葉倫周四在芝加哥出席拜登經濟策略的宣傳活動時表示，紅海危機可能導致航運價格上漲，但美國經濟不大可能因而受到重創，經濟仍穩步走向理想的趨勢，即通膨逐漸回落至2%目標，且勞動力市場仍保持穩健。她並表示，如果拜登贏得連任，其經濟策略將專注於確保稅務公平，讓富人及企業支付更多稅款。此外，拜登在新任期將重新推行托育改革計劃，讓更多婦女重返就業市場。

●根據路透社與Ipsos對美國多個地區共1250名成年人所做的最新民調，美國前總統川普的支持率持續升高，較現任總統拜登多出6個百分點。40%受訪者表態支持川普回鍋入主白宮，拜登的支持率為34%，其他受訪者表示不確定或無意將票給這兩人。調查誤差值為正負3%。值得注意的是，高達67%的受訪者對今年總統大選可能又是川普和拜登對決感到厭煩，希望有新面孔出現。18%受訪者則已決定，若最終仍是由川普和拜登兩人對決，他們就不會去投票。

●美國經濟數據意外強勁，周四美元反彈，盤中一度漲0.43%，報103.68。歐洲央行維持基準利率不變，以及總裁拉加德發表的言論被視為偏向「鴿派」，使歐央4月降息的機率從60%急升至80%，受此影響，歐元跌0.59%，報1.0823美元，創下六周新低。

●美國債息下滑但美元上漲，周四紐約期金微升1.8美元或0.1%，報每盎司2017.8美元。

●最新數據顯示美國經濟表現亮眼，以及市場看好中國將推出更多經濟振興方案，周四紐約期油大漲2.27美元或3.02%，報每桶77.36美元，創下11月30日以來新高。倫敦布蘭特期油漲2.39美元或2.99%，報每桶82.43美元。