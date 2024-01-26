台經院26日調整商品及勞務出口及消費者物價指數，仍維持2024年國內經濟成長率預測。（資料來源／台經院）

全球經濟進入2024年，諸多不確定因素持續發酵，紅海危機、地緣政治風險沒有停歇的跡象。台灣經濟研究院26日為2024年國內經濟成長率進行第一次預測修正，結果為3.15％，與上次2023年11月的預測維持不變。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，預期2024年台灣經濟的成長動能，主要仰賴消費與投資支撐，外需表現也回溫，此次修正和前次預測時點約3個月的差距，這期間發生中東情勢擾亂，民間企業對於前景轉為保守，資本設備支出較預期減少；而物價部分，因服務類價格上漲壓力仍在，通膨下滑速度相對緩慢，因此GDP組成及成長率互有調整，整體上2024年台灣經濟成長率仍維持上次的3.15％估值。

基於2023年的疫後紅利，零售業與餐旅業營業額雙創歷年新高，民間消費力道強勁，台經院進一步指出，近期製造業無薪假人數不再惡化，顯示廠商去庫存壓力已舒緩，就業市場穩定發展有助於內需消費市場。此外，隨著軍公教調薪與基本工資調升，以及調升每人的基本生活費免稅額，挹注家庭可支配所得，均有利支撐民間消費成長動能，故預測2024年民間消費成長率為2.69％，較前次預測上修0.15個百分點。

包括公、民部門在內的固定資本形成，台經院指出，半導體投資回溫帶動，配合新興科技加速運用、ESG等投資需求持續，2024年民間投資年增率可望由負轉正，但是投資行動沒有在年初立即湧現，甚至近期進口資本設備出現較大的年減幅度，加上國內部分電子廠商2024年資本支出約與2023年持平，故預測民間投資成長較上次為低。

孫明德指出，投資部份目前有「民退國進」的現象，要先靠政府積極投入公共工程，擴大支出應對全球發展的不確定性，台經院估測，公營事業投資與政府投資年增率分別上揚至14.11％與9.37％，2024年公共投資穩健成長，有助於拉抬整體固定資本形成表現，故預估2024年整體固定資本形成成長率為4.70％，較前次預測時上修0.31個百分點；其中民間投資成長率為3.24％，較前次預測時下修0.42個百分點。