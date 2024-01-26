巨漢公司主係提供高科技產業廠房及無塵室之機電空調系統統包工程服務，董事長為王滄鍊，推薦證券商係富邦證券、玉山證券及第一金證券，申請時資本額6億600萬元；巨漢公司111年度合併營業收入為47億1717萬6000元，稅後淨利為13億264萬8000元，每股盈餘為33.64元；112年前3季合併營業收入為21億8253萬2000元，稅後盈餘為6億2457萬元，每股盈餘為10.26元。

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