前NBA球星卡森斯來台打球第3戰，這次終於踢到鐵板，儘管卡森斯貢獻20分、15籃板及8助攻，可惜碰上高雄全家海神邱子軒、布銳克曼與庫薩斯3人得分破20的凶猛火力，台啤永豐雲豹仍以101比108不敵海神，無奈終止6連勝，這也是卡森斯加盟雲豹後首敗(2勝)，海神則拿4連勝。

開賽才打23秒，也就是整場比賽首波攻守，卡森斯就跟胡瓏貿激烈推擠且爆發衝突，結果推倒胡瓏貿的卡森斯被吹進攻犯規，間接影響他的攻守節奏，打完首節，卡森斯僅拿4分、4籃板及3助攻，雲豹也以22比27落後海神。

來到次節，胡瓏貿續跟卡森斯糾纏，反而點燃卡森斯強攻氣勢，接連製造犯規完成三分打，胡瓏貿也3犯纏身，不過雙方上半場三分球表現懸殊，海神投16中8、雲豹投12中2，打完上半場，海神61比52領先，卡森斯半場14分。

儘管雲豹第三節三分球仍沒起色，卡森斯還提前吞下個人第4犯，被海神一舉擴大領先到兩位數，胡瓏貿此節還剩1分41秒投進三分球，幫助海神83比67大幅領先，也跟場邊桃園球迷高舉雙手比出「來啊」手勢嗆聲。

打完前3節，海神91比72大幅領先，可是高錦瑋、林信寬兩人攜手飆進3顆三分球，轉眼縮小差距到10分，沒想到卡森斯最後6分41秒吞下第5犯，只能提前下場休息，雲豹反而逐漸追上，一度縮小差距到6分。

打到最後2分20秒，雲豹仍以94比104落後，總算把卡森斯換上場，他也用三分打幫助雲豹追到還差5分，可惜庫薩斯最後1分鐘放進兩分球，接著最後40分又拋進兩分球，提前確定雲豹終止連勝。