新北市蘆洲區民族路422巷，昨26日晚間20時許發生一起持刀傷人案，33歲柳姓男子因20萬元借貸，遭28歲黃男持刀砍傷後逃逸，警方獲報後，於5小時內將黃男逮捕到案，警詢後依傷害案移送新北地檢署偵辦。

警方表示，警方於26日晚間20時許接獲110通報，於民族路422巷內有民眾受傷需要協助，經了解，33歲柳姓男子因20萬元借貸債務問題，與28歲黃男相約談判，惟談判未果，柳男遭黃男持刀傷害；偵查隊與集賢所立即成立專案小組調閱監視器，於5小時內將犯嫌查緝到案，全案依傷害案移送新北地檢署偵辦。