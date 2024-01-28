DIOR在巴黎高級訂製服周同步發表全新Dior Delicat系列珠寶，將製作高級訂製服的工藝融入珠寶設計當中，珠寶創意總監Victoire de Castellane採用各種色彩與大小相異的寶石，並以精湛的鑲嵌工藝勾勒高訂服蕾絲、刺繡和衣褶，向DIOR高訂服工坊致敬。

全新Dior Delicat系列珠寶總共有76件作品，擬真重現刺繡的精緻細節，就像高級訂製服裁縫師巧手縫製布料一般，Victoire de Castellane揉合Galons Dior高級珠寶的線條，以及Dearest Dior高級珠寶的優雅氣息，為新作帶來創新設計，過程猶如史詩般的奧德賽旅程，讓人屏息。

Dior Dior Dior紅碧璽蕾絲戒指。（DIOR提供)

纖細的線條交錯、交織、重疊、交融與分離，創造出無限組合。如蕾絲般的精緻與輕盈，形成珠寶的底座，在繁複的金工座檯上鑲嵌紅寶石、祖母綠、藍寶石、紅碧璽、丹泉石等彩色寶石，色彩更加鮮豔奪目，呼應DIOR一向珍視的工藝之美。

Dior Delicat藍寶鑽石項鍊。（DIOR提供)

花朵刺繡向來是DIOR高級訂製服常見的元素，源自於迪奧先生對大自然與植物學的熱愛，Dior Delicat系列珠寶以幾何線條結合不對稱設計，勾勒花朵刺繡的鮮活擬真，珠寶作品完美貼合手腕、頸部曲線，仿如直接貼於肌膚上，如同高級訂製服的延伸，為整體造型更添奢華。

Dior Delicat藍寶鑽石戒指。（DIOR提供)

當中一套白金鑽石套組，鑽石鑲嵌的巧思讓人聯想起藤蔓植物的細節，全系列囊括項鍊、手環、雙指戒、耳環等，是對品牌工藝與傳承的讚頌，在寶石加持下，更為彰顯氣場，優雅且充滿自信。

Dior Delicat祖母綠鑽石項鍊。（DIOR提供)