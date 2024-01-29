據《中國企業家雜誌》報導，1月28日，「格力2024全球夢想盛典」在珠海舉行。珠海格力電器股份有限公司董事長董明珠在大會上公開宣佈：格力會多拿出2億（人民幣，下同）給員工發年終獎。

董明珠表示，要讓員工有尊嚴地工作，利他思想有助於企業發展，所以就要善待大家。她還強調，格力電器有自己的使命和責任，不是簡單的工廠，更不是為了盈利而做的工廠。

董明珠還通過實施如提高員工薪酬福利、推行企業內部住房計劃（如格力分房政策），以及大力投資教育培養人才等方式，致力於提升員工的整體生活質量與職業滿意度，從而實現員工的尊嚴勞動。

在企業文化層面，董明珠堅決反對使用帶有歧視性的詞彙稱呼員工，強調所有格力員工都是格力大家庭的一份子，都應該得到平等對待和尊重。這樣的舉措不僅有利於增強員工的歸屬感與忠誠度，也是推動企業可持續發展的重要動力。

董明珠表示，2023年是格力電器成立33年來取得最好成績的一年，公司稅收創造了歷史新高。「希望2024年給國家的稅收超過200億。格力不關心股價，強調格力電器有自己的使命和責任。」

根據此前格力電器的業績預告，2023年全年預計實現營業總收入在2050億元至2100億元之間，同比增長7.8％至10.4％；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤在270億元至293億元之間，同比增長10.2％至19.6％；預計實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤在261億元至278億元之間，同比增長8.8％至15.9％；預計實現基本每股收益在4.82 元／股至5.23元／股之間，同比增長8.8％至18.1％。