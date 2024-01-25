各大美妝品牌、節目以及藝人御用的凱鈞老師，24日為餐飲副業新品舉辦記者會，好友兼「師姐」愛雅驚喜現身，向他傳授「創業秘笈」，2人談到創業的艱辛，直言初期幾乎都以淚洗面，也難免跟家人、另一半發生爭執，愛雅說：「創業初期因為同步在拍戲，常常拍完戲，一回到家就聽老公說隔天一大早要一起去工廠，連續好幾天下來我真的快崩潰，有一次直接在他面前大哭。」

凱鈞老師則表示，「媽媽跟姊妹們就會因為包裝、食物的口味、成本...等等各種因素相互跟我爭執，不過還好情緒都會在當下解決。但最大的困難就是每天都睡不飽，最近一天只睡三個小時，晚點還要去看中醫調身體。」

愛雅透露，曾在半夜收到客人訊息說包裹中少了一項商品，責任感強烈的她立馬親自上陣，表示當下雖然非客服時間，但隔天上班時間一定會優先處理。說到做到的愛雅隔日馬上補寄商品，該位客人也再次下單萬元商品，並傳訊稱讚愛雅。愛雅藉此告訴凱鈞老師，商品質量好之餘，服務態度更是關鍵。

愛雅的品牌自成立至今的業績一路看漲，今年要怎麼犒賞員工？她說：「2023年業績確實比預期目標好，不過是創業第一年，在精算過成本後，再加上原物料調整及運費、加工費等等，其實利潤沒有大家想像得那麼好。但是員工真的很辛苦，相信今年員工們應該都對獎金金額還滿意」，並承諾今年將帶員工海外旅遊。