祥碩總經理林哲偉表示，祥碩的USB4主控端產品(ASM4242)在經過祥碩團隊長時間的努力後，獲得USB4官方認證。USB4的主控端晶片─ASM4242可以獲證，代表包含PCI Express(PCIe)、DisplayPort(DP)、USB4等等各個規格間相互切換與協同運作，都有一定的成熟度與可靠度。祥碩本次能繼Intel和AMD後獲得USB協會的認證肯定，整個USB4測試往返耗時近一年才臻完善，除了需要在認證實驗室先完成約千項測試外，還需於USB-IF協會產品實驗室通過數百項的測試，包含效能、邏輯規格、相容性與穩定度，全方位的驗證產品設計品質。在2024年開年，祥碩備齊USB4主控端和裝置端晶片組認證，準備進入正式量產。祥碩客戶也已經打樣完成，預計今年在市場上就可以見到搭載ASM4242的產品。

使用祥碩USB4 ASM4242主控晶片的PC，搭配祥碩的USB4裝置端產品ASM2464PD，效能最高可高於3800MB/s，是過去USB3.2G Gen2x2的兩倍。USB4是採用「tunneling(隧道)」的新技術來傳輸數據，ASM4242採用PCIe Gen4x4介面，支援兩個USB4的通訊埠(ports)。此外，在相容性方面，祥碩ASM4242主控晶片基於過往在USB主控端超過一億顆晶片的量產經驗，全面兼容於USB3.2等規格，速度與相容性具足。

祥碩此次在CES展場中與USB4主控端晶片搭配展出的，為通過USB4認證的裝置端晶片ASM2464PD與ASM2464PDX，產品已正式進入量產。祥碩隨著USB4主控端控制晶片ASM4242量產，勢必對營收、毛利率帶來貢獻，且預計可以穩定貢獻2024~2025年營運。