林依晨（左）劇中的小心機獲觀者共鳴，右為飾演婆婆的陸弈靜。（公視、MyVideo提供）

林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東、路斯明等重磅卡司同場飆戲的《不夠善良的我們》，29日終於發布上檔資訊，將於4月6日起，以周播兩集方式於公視、MyVideo，及愛奇藝國際站、八大戲劇台，與海外串流平台Viu聯合播映。

《不夠善良的我們》去年底獲金馬影展之邀舉行1、2集共4場首映，不但票券秒殺並獲得極大好評，連加場放映都1票難求，從演員的精湛演技到蔡健雅的精彩配樂，在一致的好口碑之下觀眾紛紛上粉專催促上檔。公視節目部經理於蓓華透露，由於金馬首映的反應太好，導致更多平台紛紛來爭取播映權，為了促成聯合播映、普及線上線下的觀眾群，以及協調平台的播映節奏，這期間進行了數十次的會議，因此延宕至今才公布上檔資訊。

於蓓華表示，《不夠善良的我們》全劇共8集，不僅主演表現深刻動人，且集集都蘊藏了編導徐譽庭擅長的細膩與深刻情感，在製作與創作雙方的共識之下，排除了一次上架8集的方式來進行賣片協商。而在考量讓更多受眾的觀賞模式或習慣都能覆蓋的前提下，因此選擇了線上線下的聯合播映模式。

許瑋甯一聲「好痛」讓觀眾淚崩，後為柯震東。（公視、MyVideo提供）

許瑋甯劇中詮釋「買了一整個衣櫥的寂寞」的獨身女子Rebecca。（公視、MyVideo提供）

《不夠善良的我們》於金馬影展首映的1、2集情節，分別是以兩位女主角的視角展開故事，林依晨飾演「忙著日復一日的職業主婦」，以及詮釋「買了一整個衣櫥的寂寞」的獨身女子許瑋甯是12年前的情敵，如今卻再次狹路相逢。雖然首映只播放了前2集，但徐譽庭的筆下向來「沒有惡，只有人」的創作風格，不僅道出了現代生活裡緊湊的步調下掩藏的各種寂寞面向，也揭露了真實人性的微小私慾導致了人生崩壞。全劇在蔡健雅超契合的音樂共振之下，讓觀眾感到大大的共鳴、紛紛含淚散場。

賀軍翔一度被副導誤認作路人。（公視、MyVideo提供）

為了安撫迫不及待的觀眾，編導徐譽庭除了透露由男主角賀軍翔角度開展的第3集，將揭開「究竟導致12年前他與許瑋甯分離的原因是劈腿？還是遺憾？」也將探討「男人心中那偶爾想起的舊愛，是女人過去的手下敗將？還是未來的敵人？」之外，近日體恤觀眾焦慮等待心情的徐譽庭並在《不夠善良的我們》粉專，親自撰寫了一系列「拍攝週記」。

柯震東飾演傲嬌底迪。（公視、MyVideo提供）

在洋洋灑灑的10篇拍攝週記中，不僅記錄了拍攝期間的許多趣事，包括了賀軍翔被副導認作路人爆笑事件、林依晨清涼戲服遭遇寒流低溫、許瑋甯拍吃飯戲卻越吃越瘦的技巧、柯震東入組後的各種搞笑等，也透露這次拍攝中遭遇的諸多「奇蹟」，包括在台東拍攝時，劇本中需要一場傾盆大雨，但考量時間因素，劇組已做好沒雨還是必須拍攝的計畫後，老天竟然賜雨，而且完全就是大雨傾盆；而在義大利戈里齊亞市（Gorizia）取景時，差點因雨取消的拍攝，天空卻突然轉晴，讓所有人都驚歎不已，連義大利當地的劇組團隊都驚呼不可思議，因為手機氣象明明顯示要下整天的雨。