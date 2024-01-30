旺宏去年第四季營業收入淨額58.08億元，季減20%、年減36%；營業毛利11.11億元，季減37%、年減64%；營業毛利率19.1%，季減5.1個百分點、年減15個百分點；營業淨損11.49億元，季增76%(虧損減少)、年減252%(轉虧)；營業淨利率-19.8%，季減10.8個百分點、年減28.1個百分點；本期淨損10.07億元，季增147%、年減266%；基本每股虧損0.54元，相較去年第三季的每股虧損0.22元、前年同期每股盈餘0.33元，表現相對疲弱。

旺宏單季產品別銷售額分析，NOR季減11%、年減29%，占58%；ROM季減48%、年減48%，占25%；NAND季減1%、年減39%，占9%；FBG季增17%、年減47%，占8%。

旺宏去年度營業收入淨額276.24億元，年減36%；營業毛利67.61億元，年減65%；營業毛利率24.5%，年減19.7個百分點；營業淨損24.07億元，年減126%；營業淨利率-8.7%，年減30.2個百分點；本期淨損16.99億元，年減119%；基本每股虧損0.92元，相較前年度每股盈餘4.85元轉虧。每股淨值降至26.07元。

旺宏年度產品別銷售額分析，NOR年減40%，占51%；ROM年減15%，占34%；NAND年減49%，占9%；FBG年減57%，占6%。

旺宏ROM領域營運現況，2023年的季節性出貨模式與過往不同，去年下半年需求較上半年弱，2023年整體位元出貨量仍持續以雙位數成長率穩定成長。

旺宏NOR領域營運現況，工控及可穿戴式裝置市場相對穩定，但庫存去化問題依然存在。展望後續在新電腦和伺服器市場會使用更高容量的NOR。

旺宏NOR去年第四季季度營收應用別分析，工規/醫療/航太季持平、年減24%，占24%；電腦相關季減8%、年減38%，占24%；車用電子季減13%、年減22%，占24%；通訊相關季減9%、年減31%，占17%；消費性電子季增17%、年減1%，占11%。

旺宏NOR年度營收應用別分析，電腦相關年減45%，占25%；工規/醫療/航太年減35%，占24%；車用電子年減26%，占24%；通訊相關年減52%，占18%；消費性電子年減37%，占9%。

車用的最佳Flash Memory解決方案，旺宏預計車用市場的庫存去化需要更久的時間，不過電動車市場的各種應用需求持續穩定且成長。旺宏也提到，今年汽車、工業應用可期，也是公司優勢高的領域。

展望後市，旺宏說明，今年首季產能利用率並沒有全力生產，但也沒有特別減產，預估第一季狀況尚未起飛，不過谷底已到，今年靜待起飛時機，今年度關注庫存消化速度，若去化低於預期恐難迎接好年到來，旺宏目前預估今年資本支出將與去年持平。