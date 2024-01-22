經濟部22日公布最新外銷訂單統計。12月外銷訂單為438億美元，為歷年同月第六，年減16％；全年訂單金額為5,610.4億美元，為歷年第三，年減15.9％。統計處表示，受到第1季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，以及國際黑天鵝因素未減，預估1月訂單金額將續減，來到380億至400億美元，年減15.8％至20％。

12月外銷訂單438.1億美元，較上月減13.5％，較上年同月減16.0％，主因受通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及上年中國大陸解封效應使得基期較高所致。

按貨品別觀察，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品及電子產品分別年減25.3％及12.9％；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3％。

傳統貨品因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2％、10.5％、6.5％及1.7％。

統計處表示，2023年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，加以業者對設備投資保守觀望，部分原物料價格低於上年同月，致全年接單衰退至5,610.4億美元，續減15.9％。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能，惟第1季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦力道，後續發展亟需持續關注。