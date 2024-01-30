苗可麗出席《愛愛內含光》上線記者會。（Netflix提供）

苗可麗在探討性愛話題的Netflix影集《愛愛內含光》與洪都拉斯飾演夫妻，有夏于喬、詹子萱及林哲熹3個小孩，她劇中有場在水療中心用水柱自慰的戲，表情相當享受，單身16年的她30日出席首映會時表示女生若有多一點刺激，更年期症狀就會少一點，「我本來沒雜念，心如止水，知道這之後，就一直強迫『刺激』自己。」戲裡她不知道按摩棒用法，拿來按肩頸、太陽穴，她大笑：「私下當然知道按哪裡會更舒服！」

苗可麗說，關於性知識，自己年輕時媽媽不講，她也不敢問人家，性知識都是猜的、看來的，所以她以前也不敢跟女兒聊性愛話題，後來覺得應該要主動聊，給女兒正確的性知識，「如果聊這件事很正常，具備這樣的觀念，才能保護自己跟別人。」

馬志翔（左起）、夏于喬、詹子萱、苗可麗、林哲熹、巫建和出席《愛愛內含光》上線記者會。（Netflix提供）

她每次都跟女兒分享經歷時，都用「妳知道我以前～」、「希望我以前就知道～」當開頭，包括會聊到男生射精的狀態，「我以前不懂那是什麼狀態，那萬一又沒戴套子，他說他沒出來，但其實有，我們健康教育也沒教過，如果這件事很正常，我們會去迴避嗎？年輕人要具備這樣的觀念，才能保護自己跟別人。」而女兒每次聽她分享的反應都是「我知道」。

至於女兒出國念書有沒有幫她準備保險套？苗可麗說，「沒有！怎麼敢，我有跟她說要懂得保護自己，準備了好像鼓勵她。」夏于喬則認為藉由戲劇可以獲得性知識，「最棒就是提倡男女平等，不是只有男生可以看A片。」

苗可麗說，以前聽到自慰多難為情啊，但如果有一天聽到時不尷尬就正常了，「其實女生到更年期，有這樣的刺激，更年期的症狀會比較少一點，所以自己刺激自己是好的。是經驗談！我是強迫自己，因為我已經沒什麼雜念，本來已經沒什麼感覺」。夏于喬也說，這戲最棒的就是提倡男女平等，女生也可以好好享受自己。

被問最想跟哪個演員演激情戲，她選了巫建和，劇中他跟飾演她兒子的林哲熹在靈堂、菜市場都能「愛愛」，苗可麗笑說自從看了這齣戲後，就特別喜歡菜市場，「有時候性就是在不可能的地方才刺激！」

詹子萱出席《愛愛內含光》上線記者會。（Netflix提供）

女主角詹子萱說這齣戲講到家人、炮友、夫妻關係，每個人在裡面都可以找到共鳴，希望大家看完可以大方面對自己的問題，尤其每集最後的彩蛋還能學到一些性知識。被問到和柯震東拍親密戲最害羞的點，她說柯震東拍完床戲後身上只穿防護安全褲，等待上戲時很自在走在走去，「反而是我和導演同時把頭撇開，雖然有保護措施，還是不好意思看」。

林哲熹、巫建和出席《愛愛內含光》上線記者會。（Netflix提供）

巫建和與林哲熹飾演男男CP，林哲熹說他飾演同志、拍攝親密戲已經第4次了，「拍這樣大尺度的戲，最怕的是有一方很緊張，但我跟建和都滿大方的，而且我也發現一個訣竅，就是把男演員當你愛的人，就會覺得愛他做什麼事都很合理。」巫建和喊自己超吃虧：「這是我第二次飾演同志，但第一次激情的親密戲就獻給了哲熹，應該只有我比較緊張，後面看到哲熹很自然我也跟著很放鬆。」巫建和更爆出對林哲熹真的動了心：「我們在靈堂前的激情戲，我們先打了架，哲熹突然打了我，然後我說你怎麼打我的那個時候，有心動的感覺。」而在菜市場的激情戲，兩人都撞到瘀青。