影集《愛愛內含光》2月2日在Netflix全球獨家上線，30日舉辦上線記者會「愛愛派對」，由導演黃婕妤率領6位主演詹子萱、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗出席。夏于喬劇中和馬志翔有激情床戲及幾場自慰戲，她今（30日）笑說，影集上線後剛好遇到過年，很怕吃完年夜飯，公婆會要一起看劇，「很難熬欸！」

《愛愛內含光》主演出席首映會。（Netflix提供）

夏于喬表示，這部戲除了談性、愛，也講很多情，包括友情、親情、愛情，以及身體心理的愛遇到的所有困難，是目前台灣滿難得討論的題材。只是她今年過年會回公婆家一起過年，「感覺第一天很難熬，因為我公婆支持我所有作品，不曉得會不會討論，如果他們邀請我一起看怎麼辦！超尷尬！」劇中老公馬志翔妙回：「就說那是宋芸樺啦！」她笑喊：「不可能啦！他們知道我有演這部！」

被問最怕公婆看到哪一幕？夏于喬說跟馬志翔的親密戲、自己DIY的戲都怕。連苗可麗都說她自慰戲挑戰太大，「幸好我演她媽媽，那段我可能沒辦法。」誇夏于喬演得「很讚」。夏于喬虧馬志翔拍戲時一直在「很累」的狀態，每次看到他都會笑出來，因為他總是喘到無法講話，連導演要過來講戲，他也總說「等一下」，馬志翔則解釋：「因為我一直懸空撐在床上空幹！」

夏于喬說導演老公林書宇已經跟她一起先看完，結果反應很沉默，只用導演的專業角度說「拍得很好啊」，「我多少有點渴望他以老公的角度說些什麼，但完全沒有！他不講我就自己講『我是不是演得很好』」。劇中她一直沒有生小孩，媽媽送很多補藥給她，私下她感謝公婆和父母，都沒有給她生子壓力。

飾演夫妻的馬志翔、夏于喬出席《愛愛內含光》首映會。（Netflix提供）

馬志翔說這是一個很強的劇組，不管是演員陣容、導演都是台灣少見，相信上線後會引起一陣風潮，重新檢視跟家人跟身邊朋友的關係，「性愛的部分還滿好看的！」他說老婆還沒看，打算2月2日一起看，「她一直在分享、很興奮，我演出的作品，她都很欣賞」。