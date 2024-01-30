南韓演員李章宇出道多年，有著花美男外貌，演過《笑吧！東海》、《優雅的家》、《Oh！三光公寓！》等多部電視劇。不過近年來，他的身形卻有越來越圓潤的跡象，近日，他上真人秀時，穿著一件綠色羽絨外套出場，全場來賓笑翻，在網路上也掀起熱議。

李章宇在2019年開始成為真人秀《我獨自生活》的固定成員，當時他的外型還是標準的韓國型男，不過觀眾隨著節目播出，可以看到他逐漸發福的身形，臉部線條也變得圓潤。特別是在最近播出的一集裡，他穿著綠色羽絨服登場，衣服都被撐的沒有折痕，挺著圓圓的肚子，李章宇解釋衣服是他20幾歲買的，其他主持人則虧說「像一顆手榴彈」、「塞了很多食物嗎」。

李章宇節目中的樣子在韓網引發熱烈迴響，網友紛紛留言「即使長胖了，李章宇也很可愛」、「就像一個小學生的大孩子一樣，很強壯，很可愛。」、「真的太搞笑了哈哈，我猜這是李章宇最喜歡的外套哈哈」也有網友幽默表示，李章宇的外型很像是《Moving異能》裡，奉皙這個胖胖的角色，推薦他可以去演第二季。