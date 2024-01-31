近幾年瀚宇博積極朝產品多樣化發展，以伺服器及網通為發展重點，非NB產品增加，降低了NB產業庫存調整對公司營運的影響，2023年前3季稅後盈餘為24.33億元，每股盈餘為4.6元，累計2023年合併營收為429.76億元，年減9.88%。

為償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，瀚宇博董事會通過委任玉山商業銀行籌組5年期新台幣50億元聯合授信案，瀚宇博表示，公司得視實際參貸情形，經統籌主辦銀行同意後於25%範圍內，調整本聯合授信案之授信總額度或任一分項額度。