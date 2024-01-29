據界面新聞報導，1月28日晚，格力電器董事長董明珠在一場聚集了近三萬名格力電器員工、經銷商等人在內的活動上，提到了有關2023年公司業績的整體情況：全年營收約2050億元（人民幣，下同），利潤約290億元，貢獻稅收176億元。她還強調，數據均創新高。

這將是該公司自2019年後營收數字再次回到2000億元大關。

2018年，總部位於珠海的格力電器首次達到該數值，董明珠因此贏下了5年前與雷軍的賭約。當時兩人曾約定，若5年後小米營業額超越格力，董明珠願意賠10億元。

但隨著疫情來襲，除了2019年的2005億元外，在往後的三年中，這家公司的營收數字始終未能超越2000億元。現在則是重新邁入這一對其自身來說頗高的門檻。它的兩位老對手海爾和美的2022年的營收分別為3506億元和3457億元。

格力電器此前發佈的業績預告顯示，預計2023年營收數值區間為2050億元到2100億元，較上一年提升7.8％到10.44％，尤其是淨利潤預計同比提升10.2％到19.6％，達270億元到293億元。該公司計劃4月30日發佈2023年年報。

除了給出較為確切的淨利數字，董明珠還表示，希望2024年稅收貢獻超200億元，未來5年爭取業績翻倍。

這並不是董明珠首次提出類似的激進目標。2018年格力首次觸達2000億元營收線時，她即拋出了5年後營收破6000億的銷售目標。對於未能實現該目標，她曾對媒體回應稱，「很遺憾，但有夢想才有動力。」

與業績相對應，投資人尤為關注格力電器的股價表現，這家公司過去幾年一直保持著較高的現金分紅比例。但董明珠聲稱格力電器不關心股價，認為好的企業不靠股價提升實力，投資人如果對格力有耐心，應該長期持有。

值得注意的是，當晚這場活動還在格力董明珠店進行了直播並帶貨，期間銷售額突破59億元，有望打破董明珠本人先前的直播帶貨紀錄。

2020年她曾舉行大陸全國巡迴的大型帶貨直播活動，其中最高單場銷售額是65.4億元。不過截至昨日活動結束，該公司並未宣佈最終的直播銷售額。

格力電器至今已成立了33年，始終以家用空調產品為核心業務，同時拓展至中央空調、生活電器、智能裝備以及新能源領域，旗下擁有格力、大松、晶弘這三個主力品牌。

多年來董明珠執掌下的格力電器一直在嘗試多元化發展，但最為外界熟知的仍然是空調產品。此前這家公司曾宣佈擬投10億元增持格力鈦（原銀隆新能源）被看衰，導致股價跌超7％。

此次提振業績的大概率仍為傳統空調主業，格力電器短期內要找到更多的增長引擎並不容易。

截至發稿，格力電器報34.75元／股，漲3.25％。今年1月以來，其股價漲幅為7.93％。