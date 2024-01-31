●通用汽車周二收漲近8%。儘管受到罷工影響，通用去年第四季獲利受到衝擊，但整體業績表現仍然優於市場預期。該美國最大汽車製造商並看好強韌的美國經濟將給今年獲利帶來顯著的提振。

●聯合包裹（United Parcel Service,UPS）周二股價重挫逾8%。其上季獲利大減、營收表現不如市場預期且全年營收展望意外疲弱。該公司並宣布裁員1.2萬人。

●電子製造服務業(EMS)大廠Sanmina Corporation飆漲逾28%，收在64.91美元。該公司上季營收年減20.4%，為18.7億美元，經調整後每股盈餘年減24.4%，為1.30美元。市場預期為營收18.7億美元、經調整後每股盈餘為1.15美元。Sanmina預期本季營收介於18.25億～19.25億美元（中值為18.75億美元）、經調整後每股盈餘估介於1.20～1.30美元（中值為1.25美元），均優於市場預期。。

●美超微電腦（Super Micro Computer）收漲3.5%，報512.97美元，延續近來由AI熱潮帶動的升勢。該伺服器大廠本季展望優於市場預期，並上修全年營收預測。美超微預估本季營收介於37億～41億美元，經調整後每股盈餘介於5.20～6.01美元，均優於市場預期。該公司將全年營收目標從介於100億～110億美元上修至介於143 億～147億美元，亦優於市場預期。受惠於強勁的AI伺服器需求，美超微上季營收年增103%，為36.6億美元，經調整後每股盈餘5.59美元，均略高於公司1月中發布的初估數字。

●蘋果周二股價大跌1.92%，收在188.04美元。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果iPhone手機今年恐將遭遇結構性挑戰，出貨量可能大減約15%。郭明錤在其最新的研究報告中指出，蘋果已經調降iPhone今年關鍵半導體零組件供貨至2億支左右，約年減15%，在全球主要手機品牌中，蘋果可能是出貨衰退最嚴重的品牌。

●超微（AMD）周二盤後大跌逾6%，反映投資人期待越高、失望越大的效應。該公司雖然看好其人工智慧（AI）處理器的銷售前景，但第一季營收展望不如華爾街預期。超微去年第四季營收為61.7億元，略高於市場預期的61.2億美元。經調整後每股盈餘0.77美元，符合市場預期。該公司預估第一季營收約為54億美元加減3億美元，市場預期為57.7億美元。

●微軟周二盤後下跌1%。新推出的AI功能為Azure雲端業務帶來提振，微軟上季業績表現優於市場預期，但其開發AI業務的成本不斷攀升引發投資人疑慮。微軟第二財季（截至2023年12月底）營收年增18%，為620億美元，優於市場預期的611.2億元。經調整後每股盈餘2.93美元，優於市場預期的2.78美元。微軟預估本季營業費用為介於158億～159億美元，高於前一季的154億美元，並表示資本支出將較前一季「大幅增加」。

●谷歌（Google）母公司Alphabet周二盤後股價大跌逾5%，該公司上季營收獲利表現優於預期，但廣告收入意外疲弱。Alphabet去年第四季營收年增13%，為863.1億美元，優於市場預期的853.3億美元。經調整後每股盈餘1.64美元，優於市場預估的1.59美元。上季含搜尋引擎、Youtube廣告在內的廣告營收年增11%，為655億美元，落後市場預估的659.4億美元。