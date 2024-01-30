美國電動車大廠特斯拉24日盤後公布的財報不如預期，拖累股價大跳水，華爾街也紛紛調降特斯拉目標價。但有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）卻持續加碼特斯拉，旗下基金今年來已累計買入價值約1.41億美元（約新台幣44億元）的特斯拉股票。

特斯拉29日送交給美國證管會（SEC）的文件中披露，今年資本支出將首度達11位數、逾100億美元（約新台幣3141億元），用於研發次世代電動車、AI產品等專案，訊息雖激勵特斯拉當日股價強彈4.19%，收在190.93美元，但今年來股價跌幅深達23.14%。

不過「女股神」伍德一直看好特斯拉，強調對該公司的自動駕駛技術充滿信心，甚至喊出2027年特斯拉股價將上看2000美元。

從去年12月20日以來，伍德旗下基金一直在逆勢加倉特斯拉，29日又透過旗下2支ETF買入17246股，以當日收盤價計算，價值約330萬美元（約新台幣1億元）。但是在這波大手筆掃貨之前，伍德已經連續3季賣出。