台諾斷交後，我積極鞏固與各國的邦交。我國非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長戴柏莉暨夫婿應我國政府邀請，31日率團抵台，將分別拜會蔡英文總統及賴清德副總統，外交部長吳釗燮也將與戴柏莉共同簽署兩國外長聯合聲明，重申台史兩國堅實邦誼。

此行是戴柏莉外長首次訪台，其夫婿夏坎圖（Michelo Shakantu）及該部常務次長庫涅內（Vulindlela Kunene）也將隨團到訪，外交部表達誠摯歡迎，並表示，我國政府非常重視戴柏莉外長來訪，蔡英文及賴清德將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

戴柏莉此行將代表史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）祝賀我國順利完成總統及立法委員選舉，並當面祝賀副總統賴清德當選新任總統，也將拜會我國數位發展部，以及永續能源、文化與資通訊等我國具優勢領域的廠商或機構，同時會晤對史國經貿市場具興趣的台灣業者，就共同深化台史關係、擴大合作交流領域等議題進行討論。

史國於去年9月成功完成國會大選，新內閣於同年11月成立，由原任司法暨憲政部長戴柏莉接任外長。戴柏莉曾在去年9月蔡英文總統訪問史國期間擔任隨侍部長，全程陪同蔡英文各項參訪行程；擔任外長後，更與我國駐館持續維持良好工作情誼，並於我國大選結果揭曉後立即向我方表達祝賀，展現對台史邦誼的高度重視。

外交部指出，史瓦帝尼王國多年來持續在國際場域中為我執言，且當中國無所不用其極，企圖破壞我國與友邦關係時，史國政府更是立即以具體行動展現對台史邦誼的堅定支持，外交部除希望藉此機會對史國各界表達感謝外，也歡迎戴柏莉來訪，期待雙方繼續為鞏固邦誼、深化合作、提升台灣國際參與及增進兩國人民福祉共同努力。