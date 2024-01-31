周三香港恆生綜合指數早盤跌154點或1.0%，為15549點。國企股(H股)跌1.1%。科技指數跌1.5%。
大陸官方在上午9點半公布1月的製造業和非製造業PMI資料後，給市場帶來壓力。
蘋果公布業績前，股價大跌1.9%，在港股的蘋概股紛紛下挫。舜宇光學發布獲利預警，預計2023年獲利減半，股價跌8.0%。高偉電子早盤也跌6.5%，瑞聲下滑4.2%，比亞迪電子跌1.1%。
半導體股繼續重挫，華虹半導體跌2.7%，中芯國際跌1.7%。
歐舒丹公布4~12月營收增19%，股價飆高6.9%。
美股隔夜走勢不一，主要指數漲跌互見，大型科技公司Alphabet和超微公布業績，盤後下跌。投資人觀望周三稍晚聯準會的利率決議。在昨日收低2.3%之後，恆指周三仍低開51點。
周三香港恆生綜合指數早盤跌154點或1.0%，為15549點。國企股(H股)跌1.1%。科技指數跌1.5%。
大陸官方在上午9點半公布1月的製造業和非製造業PMI資料後，給市場帶來壓力。
蘋果公布業績前，股價大跌1.9%，在港股的蘋概股紛紛下挫。舜宇光學發布獲利預警，預計2023年獲利減半，股價跌8.0%。高偉電子早盤也跌6.5%，瑞聲下滑4.2%，比亞迪電子跌1.1%。
半導體股繼續重挫，華虹半導體跌2.7%，中芯國際跌1.7%。
歐舒丹公布4~12月營收增19%，股價飆高6.9%。
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