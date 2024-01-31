新北市幅員遼闊，人口數全台之冠，各轄區分局治安交通各項勤、業務都相當繁重，在團隊的持續努力下，透過現代科技結合，默默維護社會秩序、保障市民安全，近幾年成功破獲多起重大矚目案件，打擊犯罪的成果十分出色並斬獲各項評比獎項，創新執法作為讓市民安居樂業。

今年1至10月每十萬人犯罪人口率736.62人，為六都第一！在今年度警界最高殊榮「國家警光獎」中，新北警局因迅速破獲多起詐欺、毒品、組織犯罪等社會重大矚目案件，榮獲偵查犯罪類團體組第1名，代表著國人對新北警局治安表現的支持與肯定。

落實打詐、識詐、懲詐

近年來詐欺犯罪肆虐，嚴重影響人民生活及財產安全，新北警局透過「詐欺防制辦公室」專責分析應對本市詐騙問題及趨勢，落實分眾宣導通路，透過全力實施宣導之「打詐」措施，提升新北市民「識詐」能力，更進一步藉由「懲詐」，力求溯源瓦解詐欺集團。

111年起針對轄內ATM 提領車手建立整合查緝機制，統整在新北市提領之詐欺集團車手犯罪事證，以強制令狀拘捕到案，並建請檢察官及法院羈押，以斷絕車手持續提領詐騙款項，並積極設法向上溯源，將幕後成員逐一揪出，查扣其不法利得，以返還民眾遭騙損失。新北警112年1至10月查獲詐欺車手1372人，另查獲詐欺集團216件、1983人，較去年同期增加37件16人。

新北市刑大偵查佐丁禹安破獲多起假投資詐欺案，榮獲今年度國家警光獎個人組打擊詐欺類第1名，展現新北警打擊詐欺犯罪之決心與魄力。

新北市長侯友宜赴新北市刑大慰問第一線警察同仁。（圖／新北市警察局提供）

「詐欺高風險被害人」 精準阻詐

為防止民眾遭受詐騙，新北警局構思「詐欺高風險被害人精準識詐宣導」，透過大數據資料庫分析，鎖定高風險被害人，即時精準警示，宣導詐欺被害人免於詐騙。112年1至10月新北市各金融機構及超商協助攔阻詐騙款項合計1195件、攔阻金額7億2612萬4218元，較去年同期增加181件、攔阻金額增加2億6560萬6186元，有效保護市民的財產安全。

幫派零容忍 安全有保障

為避免黑幫分子滋事危害社會治安，配合警政署「掃黑專責隊」新策略，專才專責深入偵蒐、溯源刨根，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，針對黑道幫派分子暴力犯罪、街頭鬥毆等不法案件，除惡務盡嚴加究辦，以安民心，並以第三方警政斷絕黑幫金流。新北警111年度治平專案檢肅67件349人。112年度1至10月治平專案檢肅77件579人，較去年度同期，件數提升30件，人數提升237人，連續兩年列全國「特優」單位。

治安沒有永遠的勝利 只有不斷努力

新北警局回顧一整年的時間裡，通過各項努力和創新措施，取得了令人矚目的治安成果，在各項指標中，本局位居名列前茅！未來，將持續努力和創新，以科技、專業和合作為基石，因應複雜多變的犯罪形態和社會挑戰，為民眾提供更安全的生活環境。（新北市警察局廣告）