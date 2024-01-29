台灣詐騙氾濫，民眾深受詐騙所苦，儘管政府成立跨部會打詐國家隊因應，成效卻差強人意。民進黨立委陳亭妃今日宣布，未來每個月將透過記者會、社群平台等途徑，與民眾一銅檢視政府打詐成效，並追蹤行政院打詐辦公室的運作成果。打詐辦公室主任李憲明說明，政院已在討論打詐專法，預計今年上半將草案送立法院審議。

陳亭妃上午舉行「從選前到選後謝票，民眾最關心議題『政府如何打詐？』」記者會，並邀行政院打詐辦公室、數位部、法務部、警政署、金管會等相關單位與會。她透露，從選前拜票到選後謝票，民眾最關心詐騙議題，儘管立法院通過「打詐五法」修法，行政院並成立打詐辦公室，卻似乎無法根除。

陳亭妃指出，警政署統計，2023年詐欺案件報案總件數高達3萬7984件，比2022年增加將近3成，全國地方法院判決詐欺的有罪人數更達到1萬4651人，比前一年增加7.41％，而詐騙方式也漸趨多元，包括網路詐欺、電信詐欺、其他詐欺類型皆呈現等比增加趨勢，2022年的遭詐金額更是達到史無前例的73.3億元，凸顯出民間社會與金融交易秩序沉重的信任危機，使民眾財產安全受到嚴重威脅。

陳亭妃續指，去年她與立院同事協力推動「打詐5法」三讀痛過，《中華民國刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》，儘管行政院去年推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，還成立打詐辦公室，但相關打詐措施似乎沒有達到預期效果，反讓詐騙案件更加猖獗。

陳亭妃質疑，許多受害者在打165反詐騙專線後，仍然無法挽回損失，甚至面臨家庭破碎、生活困頓而被逼上絕路，不僅讓民眾正常生活受到嚴重影響、政府打詐力道受到質疑，更影響台灣國際形象，背上「詐騙天堂」的罵名。

她呼籲行政院打詐辦公室與各部會應該拿出更具體的打詐措施，正視數位平台難以問責、科技偵查量能不足等執法困境，並重新滾動式檢討和修正相關的策略和法規。