東證一部指數早盤微升0.01%，收在2527.24點。

截至周三上午收盤，日經指數本月以來上漲7.21%，超越2013年安倍經濟學推出時的1月漲幅（7.15%），並創下1998年1月（漲約9%）以來最強勁的開年表現。

微軟、谷歌母公司Alphabet和超微發布的財報令人失望，晶片股應聲下挫，給日股帶來最大的拖累。

日本半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）均跌約1.7%，AI新創公司投資大戶軟銀亦走低。

科技股權重較低的東證一部指數早盤收平，其中價值股指數上漲 0.4%，成長股指數下跌0.4%。

隨著日股財報季展開，業績題材有輸家也有贏家。

營造機械製造商Komatsu大漲7.3%，影像設備大廠佳能（Canon）上漲6.3%，而電子元件製造商Alps Alpine重挫逾17%。

野村證券策略師Maki Sawada表示，儘管華爾街科技股下跌是影響日股今天走勢的最大因素，但「財報季已經正式登場，個股之間的分歧將越來越大」。

大約319家公司將於周三發布財報，日股財報季將在2月中旬達到高峰。