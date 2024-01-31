花蓮縣玉里鎮協天宮鎮宮之寶「後山保障」牌匾，立於光緒7年，迄今已有百年歷史，因香火煙燻覆蓋，彩繪層與貼金層出現裂痕，修復師細心的用棉花棒沾清潔溶液清除煙燻油汙。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮協天宮守護地方鄉親近150年，鎮宮之寶「後山保障」牌匾，立於光緒7年，見證晚清國家勢力進入東台灣的歷史，花蓮縣府2013年登錄為一般古物。牌匾經100多年香火煙燻覆蓋，彩繪層與貼金層出現裂痕，文化局委託修復團隊歷時5個月的修復，終讓古物風華再現，將擇日重回協天宮。

據文化局資料，「後山保障」牌匾長2.4米、寬75公分，厚3公分，為台灣特產的牛樟木製成，匾身以黑漆為底，中間以金漆雕楷書體「後山保障」，上款「光緒七年辛巳孟冬吉立」，下款「欽加總鎮銜總帶飛虎左營兼理中路招撫墾務福建即補協鎮府提督吳 敬奉」字樣，邊框浮雕金龍，高懸在協天宮天井梁枋。

由於「後山保障」迄今已有百年歷史，加上協天宮香火鼎盛，牌匾表面出現灰塵、髒污及煙燻覆蓋，彩繪層與貼金層也出現裂痕、起甲與缺損等情況，並有前人修繕的痕跡，字體與匾框飾金層另皺縮的劣化狀況。

文化局經取得協天宮董監事會同意與支持，透過文化部文化資產局補助計畫，委託專業的修復團隊，自去年9月至今年1月替「後山保障」進行修復，透過科學檢測與現代保存修復處理，費時5個月，終讓古物風華再現。

文化局長吳勁毅說明「後山保障」修復過程，修復團隊仔細的先用軟毛刷對匾額表面清潔除塵，再使用修復用清潔皂溶解煙燻油汙，利用熱風槍將上款和「後」字中間，往昔橡膠補土的修繕材料移除，並將匾額底板的黑色漆層、匾框缺損和金箔劣化進行加固、填補與全色等修復處理，最後使用蟲膠和文物保護漆，進行表面的耐候性防護處理。

吳勁毅說，修復團隊依據「威尼斯憲章」修復原則，尊重過往歷史痕跡，不做過度臆測的修復行為，修舊如舊，以維護古物過往面貌， 修復完成的「後山保障」牌匾，將擇吉日重新懸掛回協天宮天井樑枋。