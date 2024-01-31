根據天干地支、五行八卦來推算，2024年是甲辰年，而甲木為青、辰為龍，因此被稱做「青龍年」（木龍年）。民俗專家廖大乙指出，今年有4生肖犯太歲，分別為龍、狗、牛、羊，如果想求好運招貴人，可準備「燙金春聯」，不僅可以逢凶化吉，還能招財進寶。

根據《自由時報》報導，依照傳統習俗，過年在門前貼春聯可驅逐年獸，象徵趨吉避凶，廖大乙則指出，2024年是青龍年（木龍年），五行中金能剋木，因此貼燙金春聯除了能招來好運和貴人，也能迎來招財進寶的好兆頭，尤其今年犯太歲的生肖龍、狗、牛、羊，運勢大起大落，要特別注意行車安全，不妨在過年的起頭，從貼燙金春聯開始，黑色則不宜。

廖大乙進一步分享，民眾在日常生活中也能運用金剋木的五行學說，在青龍年穿金戴銀，為自己帶來新氣象。

事實上，貼春聯也有相對應的禁忌，命理師柯柏成就曾發文提醒5件事要注意，包括舊的春聯要清除乾淨、春聯要貼單數避免招陰、「福、財」2字在大門不要倒著貼、惡作劇或搞怪字眼的春聯不要亂貼。