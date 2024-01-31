農曆年將至，12生肖運程會有新變化，根據《搜狐網》分析，進入2024甲辰龍年，各生肖都有需要留意之處，才能趨吉避凶，讓今年過得更平安順利。

▌生肖鼠

屬鼠的人龍年有貴人相助，迎來不錯的發展運程，尤其事業和財富方面收穫頗豐，建議屬鼠的人珍惜機會，多付出一些精力和時間，將會獲得更多的回報，不過，記得不要太過得意，總是一副高高在上的模樣，很容易影響自身人緣。

▌生肖牛

屬牛的人在新的一年財務要多加留神，雖然有偏財的機遇，可是受到不順流年影響，這方面的運勢並不穩定，最好遠離高風險的投資理財活動，喜歡購買樂透彩券的人也不要抱過高期待。

▌生肖虎

屬虎的人在龍年財務狀況會受到衝擊，容易因身邊的朋友或兄弟姐妹失財，再加上日常的支出，以及一些避免不了的人情往來，都在不斷掏空生肖虎的錢包，最好能為自己找一份兼職，來緩解經濟壓力。

▌生肖兔

屬兔的人進入龍年依然受到太歲星困擾，做事時容易受到他人干擾和破壞，尤其是在職場方面，有時會因工作問題而得罪他人，或被競爭對手設計陷害，導致自身事業停滯不前，務必小心警惕。

▌生肖龍

屬龍的人在本命年各方面都要保持警惕，由於收入不佳，要注意開源節流，切勿盲目投資，否則只會為自己帶來無謂的風險，穩定好自身心態，別隨便離職跳槽，不然下個公司可能更不好，另外，要多找時間休息，保持良好的生活習慣。

▌生肖蛇

屬蛇的人在龍年自身穩定的情況下，可以購買一些理財產品，少量投資，長遠發展，到年底會有不錯的收益，但要見好就收，切莫太貪心，不然也可能出現虧損的風險，為生活帶來負擔。

▌生肖馬

屬馬的人龍年支出有增無減，生活成本增加，需要用錢的地方特別多，帶來很大的經濟壓力，幸好屬馬的人有財富機遇到來，只要好好提升自己，抓住職場的機遇表現自我，薪水就會得到提升。

▌生肖羊

屬羊的人龍年財富狀況不樂觀，有失財的風險，容易遭遇電信詐騙，部分屬羊的人可能會一時鬼迷心竅，落入他人所設計的陷阱當中，造成很嚴重的經濟損失，也讓家人受到很大的牽連，對於他人提供的賺錢機遇，一定要當心。

▌生肖猴

屬猴的人龍年比較舒心，在貴人的幫助下，財富穩步增加，尤其是偏財方面，有機會得到一些意外的進帳和收穫，不過，這些財富並非勞動所得，平時一定要保持低調，千萬不要大肆炫耀。

▌生肖雞

屬雞的人龍年諸事順心，如魚得水，想要去做的事大多能夠實現，美中不足的是身體健康欠佳，要多加休息，切勿過度透支體力，身體不夠強健的人更要適當放慢腳步，把時間用在休息和鍛鍊上。

▌生肖狗

屬狗的人龍年在金錢方面很低迷，一方面是因為工作進展不順，收入與回報不成正比，另一方面是生活開銷增大，比如孩子的教育費，房租上漲，以及打點各種人情往來的費用等等，要控制好開支，拓展收入管道，盡力平衡收支。

▌生肖豬

屬豬的人龍年在職場壓力較大，帶著負面情緒工作會影響到效率，引發同事和上司不滿，必須調整好個人心態，不要過於眼高手低，多學習新知識和新技能，就能應對眼前問題，重新拉抬業績。