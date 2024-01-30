台新證券攜手臺灣知名財神廟—北港武德宮，推出令人矚目的聯名招財周邊，包括『錢錢龍虎哩—招財開運錢母』、『龍騰虎咬財—咬財平安香火袋』及『龍攜財富來—守財開光存錢筒』三款周邊商品。台新證券表示，這次的合作以武德宮的財神加持為基底，融合證券的理財元素，以招財、咬財、守財為概念設計，每樣周邊都經過武德宮開光儀式，蘊含著武財神的財運能量，祝福大家龍年在事業、財富都能取得豐碩成果。

為此台新證券也特別推出活動，只要民眾於2月份臨櫃完成證券、期貨或複委託開戶，即可獲得精心設計的『錢錢龍虎哩—開運招財錢母』，象徵開啟投資路上財富滾滾而來的好兆頭，同時，為照顧無法親自臨櫃的客戶，台新證券也同步推出線上開戶活動，透過官網開戶即可額外獲得價值1,688元的電子交易手續費抵用金，讓更多人有機會在新的一年裡分享到龍年財運的豐盈。

台新證券補充，在2月開戶並完成特定任務的民眾，更有機會獲得黑虎咬財香火袋及虎將守財存錢筒，這將是新的一年迎來更多財運的必備幸運物。這場跨界合作不僅是金融與信仰的碰撞，更是臺灣傳統文化與現代理財的完美交融。台新證券期待這一系列聯名招財周邊，能為客戶帶來好運，並與北港武德宮一同見證充滿希望、財運亨通的新一年。