第15屆大港開唱Megaport31日釋出今年的特別企劃組合，邀請獲得金曲獎最佳台語專輯的百合花樂團與稱霸台灣八點檔的「金鐘女主角」苗可麗驚喜同台，苗可麗收到邀約時興奮表示：「實在太開心了，從沒有想過有一天會站上大港開唱的舞台，這是一個非常具有指標性的音樂祭，也希望給大家看到跟平常不一樣的苗可麗。」

百合花則對於能跟這位台灣影視傳奇惡女同台深感榮幸，還笑說：「要追上可麗姊的說話語速不容易，可能需要先練一下。」日前大港也釋出多組參戰歌手，包含持續刷新紀錄，今年將第14度登台的滅火器，以及世界巡迴馬不停蹄的大象體操，力邀金曲新人壞特？te首次合體。

首度參戰大港開唱的「金鐘視后」苗可麗，對於受邀演出先是感到驚喜，心想「大港開唱不是年輕人的活動嗎？怎麼會跟我畫上等號？」然而在經過考慮之後，她認為這是上天給的一份賀禮，認為出道這麼多年，沒去過大港表演，演藝生涯不會圓滿。

不過苗可麗也坦承，接到邀約之前，還不認識百合花樂團，因為這次的合作，意外對他們的音樂深深著迷，更大力稱讚有股強大魔力，她表示：「百合花的創作好像時空旅人，用未來的頻率述說當年的故事，聽著聽著就微醺了，我想他們的音樂應該有酒精的成分，他們真的不是外星人嗎？」對於即將站上大港舞台，苗可麗除了難得重回歌手身分，她也預告不排除要帶領全場聽團仔，一起穿越時空回到《台灣霹靂火》。

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