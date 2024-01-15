鄭宜農將於「第15屆大港開唱」演出。（出日音樂提供）

拍謝少年將於「第15屆大港開唱」演出。（出日音樂提供）

第15屆大港開唱Megaport日前公布前兩波陣容掀起瘋狂爆炸討論，包含睽違八年再度回歸的草東沒有派對，以及來自日本的金屬天團「極限賀爾蒙」都確定參戰，兩大重磅組合讓樂迷直呼「太猛了」。主辦單位也在購票前夕（15日）驚喜釋出第三波名單，20組不同風格台灣音樂人齊聚一堂，不僅帶來大港最豪華之選，還出現意想不到的合作陣容。

擁有「一尾台灣土產搖滾樂隊」之稱的拍謝少年與金曲歌后鄭宜農都確定再次回到大港舞台，雙方持續刷新紀錄，累積超過十次在大港登台演出，選在第15屆一同重回港邊，不但具有獨特意義，更是最佳「大港之友」。去年剛辦完北流演唱會的康士坦的變化球，人氣扶搖直升，過去多次在大港舞台撼動現場的他們，今年也將以全新搖滾風貌再次重返。

即將在3月30、31日於高雄駁二藝術特區盛大登場的大港開唱Megaport，正式揭曉第三波演出陣容，其中不乏幾位熟面孔。從第三屆2010年就登上大港舞台的拍謝少年，今年是第10次登台，樂團開心表示：「大港開唱儼然是台灣音樂祭領頭羊，每一次來都感覺不斷進化，這幾年多了親子區，看到許多家長帶小孩來體驗現場，也是讓小朋友從小訓練成為indie kids，今年我們會在大港舞台公布一件非常重要的大事，請所有『粉虱』期待。」

另一位跟大港開唱一起成長的鄭宜農，今年將是第13次回到港邊舞台，同樣也是在2010年初登場的她，回想當時記憶，她提到：「那時真的很嫩，但第一次什麼都好新鮮，即便是在火車鐵道上搭的小小舞台唱歌，台下大概只有30幾個人，還是玩得好開心，隔年因為參與電影演出，歌迷人數也增加許多，甚至還有人把我演的角色人形看板搬上舞台，全場笑成一片，至今還是非常難忘。」

第三波陣容來出現多組驚喜合作陣容，許久未有公開演出的Frandé法蘭黛將攜手「水哥」李英宏同台，雙方將會擦出精彩音樂火花；去年喜獲金曲與金馬的洪佩瑜，初次登上大港舞台將力邀榮獲金曲獎最佳原住民歌手的葛西瓦齊力飆歌，意想不到的金曲雙組合，令人期待雙方會開出哪些特色曲目。另外血肉果汁機過去多次制霸大港現場，今年將由主唱GIGO首次以個人身分登台，締造多首金曲的「三溫暖系樂團」好樂團，同樣獻上大港初體驗。