女星大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，前夫仍不時會提到她，兩人之間的關係像是永遠切不斷，汪小菲近期受訪時提到自己是做企業的，但很尊重明星行業，因為前妻當時工作起早貪黑，她的辛苦都看在眼裡；汪小菲又提到大S讓網友受不了，狠批「不提前妻會死」。

汪小菲在離婚後仍屢屢成為話題人物，因此常常被形容跟網紅差不多，他近日在節目《財經郎眼》的《問答八方》中正面回應，自己不是明星是做企業的，但他一直很尊重明星這個行業。

汪小菲突然在節目訪談中，心疼表示前妻大S做明星很辛苦。（圖／摘自微博）

隨即汪小菲突然說到前妻大S，「我看到她這麼多年很辛苦，起早貪黑，生活不規律，心理的抗壓能力和各方面都很強」；他最終還表示，不該看不起演戲的人，應該要尊重每一個行業的人。

沒想到汪小菲突然心疼大S，卻遭到大票網友開譙，看不下去他又在蹭大S，「你們一家人夠了嗎？離婚多久了還要蹭」、「不提前妻會死是嗎」、「汪小菲天天上熱搜更像網紅欸，好好做企業啊」、「整天鬧、潑人家髒水，現在又演出深情的樣子，太會演了吧」。