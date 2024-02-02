號稱台灣生技的台積電的TBMC董事長瞿志豪今天（2日）表示，大分子藥物委託專業製造是國際趨勢，台灣是後進者要切入利基市場，早期製程開發是國際現有CDMO的缺口，台灣有智慧製造的強項，具有相對利基。尤其過去二十多年推動生醫產業下，教授副教授有二千多人，每年畢業碩博士有八、九百人，有充沛能量，應運用資源及人力優勢來切入大分子藥的生產製造。

為搶攻藥品代工市場，由政府主導、號稱生技界台積電的「台灣生物醫藥製造公司（TBMC）」去年成立，火速找到和台灣有淵源的美國國家韌力公司策略聯盟，今(2日)宣布與韌力公司簽署技術移轉與投資的策略結盟協議，未來目標切入歐美藥品CDMO(委託開發暨製造服務)市場，將成為台灣另一座護國神山。

美國韌力（National Resilience）是一家專注CDMO高階代工公司，在北美有9個研發、製造分析和生產基地，雙方合作具有互補功效，將由TBMC取得韌力在生物製劑、疫苗、mRNA核酸藥物、細胞治療與基因治療等五大先進製程授權，韌力將獲得台灣自動化、智慧製造強項的加持，雙方互補互利。

瞿志豪表示，TBMC將致力於提供臨床前的GMP製程開發、臨床實驗以及上市商業化藥品的生產製造服務，而製程開發實驗室位在南港生技園區，最快下半年即將啟用，一旦啟用就有營收。至於GMP製藥工廠則設在竹北生醫園區內，今年第一季設備會進駐，將以破台灣紀錄的最快速度完成GMP廠房的建廠。

他表示，目前大分子藥物有50％幾都委託CDMO來做，且愈來愈明顯，目前是歐美生技業的景氣寒冬，反而對CDMO爭取商機有利，因為生技業募資困難，要做生產製造就沒有選擇，只好委託CDMO，現在是一個非常好的機會。

瞿志豪分析，大分子藥物在資金與技術門檻更高，委託專業製造是國際趨勢。台灣是大分子藥物的後進者，更要切入利基市場，目前看來早期製程開發是國際現有CDMO的缺口，而台灣由於有強大的智慧製造的優勢，因此有切入的利基。

瞿志豪說，未來也將效法台積電的進步跟角度，希望創辦後5年內能轉型。至於TBMC未來市場，則是要鎖定歐美客戶，因為亞洲市場小、價格比較不好。但到歐美市場需要面對的是國際級競爭對手搶客戶，這也是為什麼要找國際大廠策略聯盟，引進國際級專業團隊合作的原因。

在資金方面，瞿志豪表示，目前種子基金實收資本額34.4億元，國發基金僅佔29％（上限可達40％），美商韌力也有現金投資TBMC，未來TBMC也會現金投資韌力。他說，A輪募資引進民間資金45-46億元，有意認購額度已超過目標值，接下來會積極爭取外資，目前以民間資金及外資為最高募資目標，希望資金第二季全數到位。

據高層人土證實，未來TBMC要國際化，很快會進一步籌組新的經營團隊，目前內定美國韌力公司副董楊育民出任這家國家級公司下階段的董事長，主因其可帶來市場、客戶及技術，放眼生技圈，幾乎找不到具備這些條件的國際級人才。但因卡在520內閣改組，因此人事布局的時程會略為延後。