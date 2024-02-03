台南一名男子阿國1994年離家後，就不曾跟3名小孩聯繫，日前因為身患疾病而無法自理，小孩們因為接獲社會局公文通知，指稱阿國需人照顧及負擔安養費用。3名小孩對此不滿，提出免除扶養義務之訴。

法院審理，小孩們主張，父親當年以做生意為由，頻繁出入聲色場所，且經常徹夜未歸，甚至利用母親外出工作時，多次帶外遇女子返家，與母親口角時還會動手，日常費用及扶養都是母親在負責，父親完全未盡為人父之責。

小孩們指控，父親在1994年間離家並積欠債務，還擅自出售房屋，他們未受到父親關懷扶養外，還須面對債權人的討債騷擾。求學期間皆需申請就學貸款及半工半讀才能完成學業，他們現在都須要支付房貸及扶養子女，父親已多年未曾互動，親子關係名存實亡。

法官審酌，阿國是3名小孩的父親，在他們成年前，依法本應負扶養義務，但是從年幼時，阿國就未盡扶養義務，有違身為人父應盡之責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強求小孩們負擔與扶養義務，顯失公平。法官日前依法判決，免除3人的扶養義務。可上訴。