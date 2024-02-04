這次的趨勢報告中，TutorABC觀察到2023年成人學員，人數最多的年齡段落在20到29歲，與往年相較有下降趨勢。TutorABC行銷副總黃馨儀表示，去年加入TutorABC課程的學員，30歲以下上班族成為主力，或許也反應出年輕族群近年的職場焦慮，在就業環境急遽變化下，對於精進自身英語能力的危機感與行動力都有所提升。

台灣處在少子化、高齡化、就業意向改變等原因所導致的「大缺工時代」，要想在職涯上獲得更好的晉升發展，英語溝通能力絕對是關鍵。此外，學英語非年輕人專利，TutorABC的65歲以上樂齡族學員，在2023年人數成長2成，「活到老，學到老」的風潮，讓英語學習成為全民終身運動，對社會的正向循環定有助益。

兒少英語部分，tutorJr兩套經典課程，AI英語以及牛津英語持續熱賣，但TutorABC觀察到牛津兒少英語在2023年的市場反映更佳。分析原因應與108課綱密切相關。新課綱重視雙語教育及核心素養，這套由牛津大學編審的教材，可銜接國際課綱，內容紮實，分級清楚，循序漸進的螺旋式學習法，能在自然重複學過的單字及文法概念下，持續添加新的英文知識，家長與孩子接受度高。另外針對國中以上學生，推出GEPT全民英檢課程，協助學子在英語學力檢測上輕鬆取得高分。

綜觀2023年TutorABC講座型課程的前三名主題，第一名是觀光旅遊類，第二名是生活應用類，第三名是商務知識類，反映出解封後旅遊潮復甦，民眾對出國會使用到的英語需求變高。