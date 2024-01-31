2023年7月帛琉籍「天使輪」於高雄港外海沉沒，造成一千餘只空貨櫃落海及耗時二個月抽除近五百噸重油，鑑於此次沉痛經驗，海洋委員會於日前邀集2023年各機關派赴法國水域意外污染事故研究調查中心(縮寫為CEDRE)海上化學品完訓之官員，由管碧玲主委主持首次兵棋推演，培養跨機關團隊成員應變的能力，以及合作的默契。

管碧玲主委主持跨部會海污應變團隊首次兵棋推演，培養跨機關團隊成員應變的能力，以及合作的默契。（圖片來源：海洋保育署提供）

海洋污染樣態複雜，加上極端氣候，此類複合型災害使得應變的專業性與反應速度更具有挑戰性，且涉及跨部會機關合作。海委會海保署自2018年起調派遣各機關的優秀人才至法國Cedre接受海洋污染防治專業訓練。2023年由海委會吳美紅副主委率海洋委員會海保署、海巡署、國家海洋研究院、環境部化學物質管理署、內政部國家公園署、交通部航港局及地方政府(臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣)等25位菁英參訓，取得國際海事組織 (IMO, International Maritime Organization)之訓練課程證書（IMO level 3 OIL Spill Management；HNS Spill Management）。

邀集各機關派赴法國水域意外污染事故研究調查中心(縮寫為CEDRE)海上化學品完訓之官員完成首次兵棋推演（圖片來源：海洋保育署提供）

為確保分布在各部會、中央地方政府的團隊能在事件發生第一時間迅速集結應變，經常性的集會、研習、推演、培養應變能力與默契非常重要。此次應變團隊的兵棋推演採無腳本方式進行，假想為化學輪載運丙烯酸甲脂及醋酸乙烯脂，行經臺灣海域遇險漂流至澎湖目斗嶼北方，學員們成立應變中心，並推派指揮官，分工為調查安全組、污染處置組、後勤庶務組及媒體公關組等四個小組，分別就權責進行討論及發佈處置作為，現場討論熱烈，管主委也逐一聽取各組說明，並給予強化建議。

此次應變團隊的兵棋推演採無腳本方式進行（圖片來源：海洋保育署提供）

管碧玲表示，此次兵棋推演已優先考量船員救生救難需求，再則應明定各組成員角色及就權管工作訂定安全指引，讓第一線人員於安全情況下執行應變任務。另外因應去年度天使輪案，也需考量船舶是否有需要拖帶至港埠安全區域維修；並盤點國內化學品應變資材是否充足，倘有火災應變需求，則邀請消防署合作，增加海上消防裝備；媒體公關則須增納首長，於污染發生時第一時間說明，讓大眾適時能了解處置進度。

各組分別就權責進行討論及發佈處置作為，現場討論熱烈（圖片來源：海洋保育署提供）

以2023年天使輪為例，雖此個案因為漂流貨櫃均為空櫃，且油艙並未破裂所以僅有少量污油水外洩。仍應該預想倘有大量油污或者化學櫃落海時，應如何應處。管碧玲特別指示海保署爾後擴大邀請歷年參與法國CEDRE訓練學員參加兵棋推演，就其職責發揮智能、凝結默契、團結合作，結合各機關之力量，探討各種可能的因應策略，找到最有效的方法，得以在發生災難事件時可以共同迅速應處，減少風險及損失。